Антифашисты помешали шествию ультраправых в Варшаве

Шествие нескольких сотен ультраправых активистов в Варшаве, приуроченное к дню независимости Польши, вызвало ответную демонстрацию антифашистов, собравшую еще большее количество людей, в т.ч. вышедших на улицы в одеждах узников концлагерей, сообщает Associated Press.

Полиция арестовала 29 человек после многочисленных стычек между двумя группами, один полицейский был ранен.

Ультраправые проследовали маршем к статуе Романа Дмовского, политика начала XX века, выступавшего за создание мононационального польского государства, депортацию евреев и принудительное ополячивание немцев и украинцев.

Их оппоненты выкрикивали антифашистские лозунги, в том числе «Варшава без фашистов».