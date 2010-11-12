От мигрантов потребовали за год выучить немецкий язык

Министр по социальным вопросам земельного правительства Баварии Кристина Хадертхауэр (Christine Haderthauer) потребовала от мигрантов выучить немецкий за год, в противном случае пригрозив урезать социальные пособия, сообщает Лента.ру со ссылкой на Welt.

"Каждый, кто живет у нас, должен говорить на нашем языке. Тот, кто не знает языка, должен его выучить и при этом в течение года", - заявила Хадертхауэр.

Министр назвала неприемлемой ситуацию, когда привезенная из-за границы жена иммигранта годами живет в ФРГ, не работает, занимаясь исключительно воспитанием детей, и при этом не говорит по-немецки.

Кристина Хадертхауэр высказалась за усиление давления на мигрантов, чтобы подтолкнуть их к более активной интеграции в немецкое общество. По ее словам, прежде всего, это касается тех, кто получает социальную помощь: если в течение года они так и не овладели немецким, социальные пособия должны быть урезаны.

Министр по социальным вопросам Баварии заявила, что ответственность за успешную интеграцию лежит не на властях, а в первую очередь на самих мигрантах. "В прошлом мы недостаточно четко акцентировали этот аспект", - заявила Хадертхауэр, добавив, что государство со своей стороны должно предоставить всем желающим интегрироваться необходимые возможности в виде языковых и страноведческих курсов.