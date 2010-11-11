Непотраченные деньги ЕС пустят на энергоэффективность

Европейский парламент на своем сегодняшнем заседании принял решение потратить неистраченные в 2010 году 146 млн. евро на финансирование проектов по энергосбережению и энергоэффективности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, за соответствующее решение проголосовали 582 депутата, против – 27, воздержались – 7.

В соответствии с докладом Катлин Ван БРЕМПТ (группа социалистов и демократов, Бельгия), изменения вносятся в Европейский план восстановления энергетики

Предполагается, что деньги через специальный фонд могут быть направлены на обновление частных и общественных зданий для повышения их энергетической эффективности или перехода на потребление энергетики из возобновляемых источников энергии, строительство тепловых и энергогенерирующих установок, работающих на возобновляемых энергетических ресурсах, а также инфраструктуры к ним, на развитие местной инфраструктуры, включая более энергоэффективное уличное освещение.

При этом, согласно предложению депутатов, деньги должны быть направлены, в первую очередь, на помощь региональным и местным органам власти, при этом вся сумма должна быть потрачена до 31 марта 2014 года.

Деньги из фонда могут предоставляться в виде кредитов, гарантий и других финансовых продуктов. До 15% фонда может быть потрачено на предоставление технической помощи.

Депутаты также высказались за соблюдение географического баланса при распределении средств.

Предполагается, что до конца этого года решение будет одобрено Советом ЕС, после чего сможет вступить в силу.