Российских разведчиков в США выдал полковник из Москвы

Виновником разразившегося летом российско-американского шпионского скандала стал некий полковник Щербаков, долгое время служивший в Службе внешней разведки России (СВР) начальником американского отдела управления "С", занимающегося работой с нелегалами, пишет газета "Коммерсант", которая провела собственное журналистское расследование.

"В "лесу" - так на сленге называют штаб-квартиру СВР в Ясенево - упустили из вида тот факт, что дочь Щербакова давно живет в США", - пишет газета. "Странно, почему никто не озадачился тем, что у человека на таком посту есть родня за границей. Это лишь один из многих вопросов в этом деле, который интересует следствие", - рассказал изданию знакомый с ходом расследования разведчик.

В СВР ничего не заподозрили, даже когда Щербаков отказался от повышения по службе, предлагавшегося ему примерно за год до шпионского скандала. Как указывает издание, это было сделано, чтобы избежать необходимой в таких случаях процедуры проверки на детекторе лжи. "Это значит, что он уже тогда активно сотрудничал с американскими спецслужбами", - пишет газета.

Сын Щербакова, трудившийся в другом ведомстве - Госнаркоконтроле, спешно покинул Россию, улетев в Америку незадолго до разоблачения российских агентов, отмечает издание.

Сам же предатель, по словам источника газеты в российских госструктурах, сбежал из страны всего за три дня до июньского визита президента Медведева в США. "После этого американцы, опасаясь, что мы, заподозрив предательство, начнем вытаскивать из США своих нелегалов, начали их арестовывать. Это поставило Белый дом в крайне неловкое положение и заставило понервничать: никто ведь не хотел осложнять первый визит Медведева в Штаты", - пояснил источник.

Группа российских граждан была задержана в США в конце июня по подозрению в незаконной работе на Россию. В июле их обменяли в венском аэропорту на четверых других россиян, осужденных ранее в РФ за шпионаж и выданных теперь Западу, напоминает РИА "Новости".

О задержании 11 российских разведчиков в США было объявлено 28 июня, уже после визита Медведева за океан.

Масштабное расследование в СВР, начавшееся сразу после провала, не закончилось по сей день. По словам источника издания, "по делу проходит уйма бывших и действующих сотрудников СВР".