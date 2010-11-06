В Москве жестоко избили журналиста российской газеты «Коммерсант»

В Москве неизвестные напали на журналиста российской газеты «Коммерсант» Олега КАШИНА.

Как сообщили УНИАН в следственном комитете при прокуратуре РФ, по факту нападения в Москве в ночь на 6 ноября на журналиста газеты «Коммерсант» О.КАШИНА возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

«По данным следствия, двое неизвестных напали и избили 30-летнего журналиста у дома 28 на улице Пятницкой в Москве, где О.КАШИН снимал квартиру. С места происшествия нападавшие скрылись. Пострадавший доставлен в больницу с множественными переломами и сотрясением головного мозга. О.КАШИН уже прооперирован и находится в состоянии искусственной комы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, учитывая большой общественный резонанс, принято решение о передаче уголовного дела из производства районного следственного отдела в следственный отдел по центральному административному округу следственного управления Следственного комитета по городу Москве. Следствие рассматривает различные версии причин произошедшего, в том числе профессиональную деятельность О.КАШИНА.

В тоже время Президент России Дмитрий МЕДЕВЕДЕВ поручил Генпрокуратуре РФ и МВД РФ взять на особый контроль расследование нападения на О.КАШИНА.