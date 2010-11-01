Нападение на католический храм в Багдаде: погибли 37 заложников

Жертвами нападения на главный католический храм иракской столицы стали, по последним данным, 37 заложников и семь полицейских, передает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

Так, по информации источника в МВД Ирака, еще 56 прихожан и 15 полицейских получили ранения.

Ранее сообщалось о гибели семи сотрудников полиции и 25 прихожан храма.

Как известно, в воскресенье во второй половине дня боевики напали на здание фондовой биржи в Багдаде, а затем ворвались в католический храм и оттуда начали стрелять в полицейских. Последним пришлось брать церковь штурмом, чтобы освободить около 100 прихожан, которым боевики не позволяли выйти из храма.

Ответственность за захват заложников взяла на себя группировка "Исламское государство Ирака", входящая в международную террористическую организацию "Аль-Каида".