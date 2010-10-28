В самолеты можно будет проносить до 2 литров жидкости

Сегодня, 28 октября, стало известно, что авиапутешественникам, уже который год не имеющим права взять с собой в полет помогающие снять стресс и скоротать время напитки, или просто жидкую смесь для грудного ребенка, разрешат проносить на борт до 2 л жидкости.

Благодарить им стоит новый высокотехнологичный прибор, разработанный и сертифицированный на этой неделе регулирующими органами Евросоюза. Прибор под названием Bottle Scanner был разработан компанией Kromek. Он способен опознать опасные вещества в емкостях объемом от 80 мл до 2 литров.

В начале 2011 года аппараты производства Kromtek начнут появляться в отдельных аэропортах по всей Европе. К 2013 году, ЕС планирует полностью снять ограничения на провоз жидкостей в ручной клади. Вероятнее всего, запрет будет снят и в других частях света.

В настоящее время по принятым во всем мире правилам авиаперевозок, на борт самолета в ручной клади можно брать жидкости лишь в специальной упаковке и объемом до 150 миллилитров. Исключение делается лишь для приобретенных в магазинах duty free напитков, однако если полет идет с пересадкой, то в промежуточном пункте бутылки конфискуют. Причина строгостей - отсутствие у служб безопасности аэропортов приборов, способных обнаруживать жидкую взрывчатку.

Проносить на борт самолета жидкости запретили после того, как в 2006 году спецслужбы раскрыли планы террористов использовать жидкую взрывчатку для атак на трансатлантических рейсах.

Коммерсантъ-Украина