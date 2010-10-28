Число жертв цунами в Индонезии достигло 311 человек

Число жертв цунами у западного побережья индонезийского острова Суматра достигло 311 человек, ранены свыше 400 жителей, сообщает новостной Интернет-портал Detik.com со ссылкой на губернатора провинции Западная Суматра Ирвана ПРАИТНО.

Ранее сообщалось, что гигантские волны, обрушившиеся в ночь на вторник на несколько островов архипелага Ментавэй, расположенного в 12 часах плавания от западного берега шестого по величине острова планеты, унесли жизни 272 человек.

"Погибли 311 человек, пропали без вести 378", - заявил губернатор.

Он добавил, что 264 жителя островов получили тяжелые ранения, а 140 - легкие, и сейчас эти сотни раненых срочно нуждаются в медицинской помощи, отмечает РИА «Новости».

«Число беженцев составляет 4 тысячи человек, и они находятся на островах Южный Пагэй и Северный Пагэй», - сказал И.ПРАИТНО.