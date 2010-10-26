Грузия поборола коррупцию в судах

Грузия смогла эффективно провести судебную реформу, что позволило побороть коррупцию в судебной системе этой страны.

Такое мнение высказала председатель правления Судебной ассоциации Украины “Фонд содействия правосудию” Екатерина ТАРАСОВА, комментируя результаты визита украинской делегации в Высшую школу судей Грузии в интервью газете «Правосуддя України».

«По моему мнению, Грузия внедрила судебную реформу достаточно удачно, они смогли построить такую модель судоустройства, при которой минимизировались коррупционные явления в судебной системе», - отметила эксперт.

Е.ТАРАСОВА рассказала, что в Грузии работает около 280 судей, у них не существует специализированных судов – есть только внутренняя специализация в судах. На 4,5 млн. населения в стране действует всего 2 апелляционных суда.

«Аналогично Украине в Грузии действует Высший совет юстиции, который, кстати, назначает судей на должность, а у нас, как вы знаете, назначает впервые Президент, а через 5 лет избирает бессрочно Верховная Рада Украины», - отметила Е.ТАРАСОВА.

Также эксперт отметила, что процедура назначения судей в Грузии «достаточно простая и прозрачная». «Во-первых, граждане, которые собираются стать судьей, обращаются в Высший совет юстиции и сдают предварительный экзамен и собеседование, где “отсеивается” большинство кандидатов. Лучшие направляются в Высшую школу судей на учебу, которая длится 14 месяцев. Государство эту учебу полностью оплачивает, и слушатели школы даже получают стипендию. После завершения обучения проводится повторный экзамен, и Высший совет юстиции назначает человека на должность судьи», - рассказала Е.ТАРАСОВА.

По ее словам, грузинские судьи в целом ознакомлены с деталями судебной реформы в Украине. «Что в действительности их интересовало, так это возвращение, благодаря Конституционному суду, к предыдущей редакции Конституции Украины. Для них непонятным является правовой статус действующих органов власти и их должностных лиц, а также возможное влияние этих изменений на судебную систему. Было много вопросов по поводу того, как быстро и какие будут вноситься изменения в действующее законодательство, чтобы привести его в соответствие с предыдущим Основным Законом», - сказала Е.ТАРАСОВА.

Полный текст интервью размещен на сайте УНИАН-Права человека