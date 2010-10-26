«Отсидевший за Тимошенко» российский генерал рассказал, как это было

Бывший глава управления военного бюджета Минобороны России Георгий ОЛЕЙНИК заявляет, что был необоснованно осужден из-за невыполнения договоренностей корпорации «Единые энергетические системы Украины», возглавляемой в то время Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом Г.ОЛЕЙНИК заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Не секрет, что в Украине идет активно процесс обсуждения деятельности Юлии Владимировны ТИМОШЕНКО, а я отношение к ней имею, я пострадал от ее действий в России в 1996-2000 годах», - заявил Г.ОЛЕЙНИК.

Он подчеркнул, что если бы Ю.ТИМОШЕНКО как глава «ЕЭСУ» выполнила полностью все взятые на себя договоренности и Минобороны РФ получила все материальные средства, то вопрос о привлечении кого-то к уголовной ответственности не стоял бы.

По его словам, он не имеет с Ю.ТИМОШЕНКО никаких отношений, и встречался с ней всего два раза – один раз в 1996 и один раз в 1997 году.

«Я считаю, что Юлия Владимировна (ТИМОШЕНКО) своим поведением сорвала выполнение этого соглашения, повела себя не как бизнесмен, и не как политик, и ее цели в этом соглашении мне не известны, но сами факты дают основания считать, что у нее эти планы были не совсем чистые», - сказал Г.ОЛЕЙНИК.

По его словам, его адвокаты будут добиваться его полной реабилитации, поскольку он не признал свою вину и не признает.

Г.ОЛЕЙНИК напомнил, что в 1995-1996 году, будучи премьер-министром Павел ЛАЗАРЕНКО предложил, что Украина может за газ рассчитаться по бартеру, в частности путем поставки строительных материалам.

Он отметил, что согласно достигнутым договоренностям «Газпром» часть материалов получил, но в большом объеме они были не нужны, и тогда было принято решение поставить их Минобороны России.

«Эта схема взаимозачета выглядела так: два банка Национальный резервный банк и банк «Империал» выдают кредиты по 250 млн. дол. и 200 млн. дол. соответственно «Газпрому», «Газпром» сразу перечисляет Минфину России, Минфин России переводит средства Минобороны России, Минобороны перечисляет корпорации «ЕЭСУ», которую возглавляла Юлия ТИМОШЕНКО а точнее дочерней компании в Англии, а эта компания перечисляет эти деньги «Газпрому», который гасит кредит», - сказал Г.ОЛЕЙНИК добавив, что в то время такие схемы взаимозачета практиковались.

По его словам, эта операция прошла в один банковский день и «ЕЭСУ» должно было поставить строительные материалы на 450 млн. долл. Минобороны России.

Он сообщил, что Украина поставила стройматериалы на суму 127,3 млн. долл. и это помогло Минобороны подготовится к зиме 1996 года. Однако в дальнейшем эти поставки стали пробуксовывать по срокам по причине, что Ю.ТИМОШЕНКО материалы украинских организаций старалась получить ниже рыночных, а России продать на 10-15%, а иногда 50% выше.

Как заявил Г.ОЛЕЙНИК, такие решение продавливать через офицеров Центрального управления материальных ресурсов (ЦУМР), которые пропускали те цены, которые устраивали Ю.ТИМОШЕНКО.

«Такие поставки с перебоями шли до сентября 1998 года, когда правительство Украины запретило «ЕЭСУ» внешнеэкономическую деятельность и эти поставки прекратились», - сказал Г.ОЛЕЙНИК. По его словам, Минобороны РФ вело переговоры о возобновлении поставок или возврату денег, но до сих пор ничего не сделано. В 2004 году «ЕЭСУ» выпустило векселя на суму 405,3 млн. дол. на возврат этих денег, но в 2009 году Печерский суд признал их выдачу не законной, добавил он.

«Юлия Владимировна, будучи премьер-министром Украины, должна была принять все меры, чтобы украинская сторона эти деньги Минобороны РФ возвратила, но это не состоялось», - сказал Г.ОЛЕЙНИК добавив, что этот долг будет решать в будущем на межправительственном уровне.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля 2002 года Г.ОЛЕЙНИК был осужден Московским гарнизонным военным судом за превышении должностных полномочий при перечислении в Украину 450 млн. долларов за поставки стройматериалов для нужд Минобороны, которые так и не были предоставлены российской стороне. Следствие установило, что 450 млн. долларов были перечислены Главным управлением военного бюджета и финансирования Минобороны России в Украину на счета английской компании United Energy International Ltd&, которая якобы имеет отношение к корпорации "Единые энергетические системы Украины", возглавляемой в то время народным депутатом Юлией ТИМОШЕНКО. Г.ОЛЕЙНИК не признал своей вины. Позднее вышестоящий Московский окружной военный суд амнистировал Г.ОЛЕЙНИКА, приговоренного к трем годам лишения свободы. 25 декабря 2002 года военная коллегия Верховного суда РФ подтвердила это решение. Однако осужденный остался под стражей, так как после оглашения приговора по первому уголовному делу прокуратура предъявила Г.ОЛЕЙНИКУ обвинение по второму делу, которое и связано с продажей облигаций "Военбанку". Как известно, в феврале 2003 года в то время генеральный прокурор Украины Святослав ПИСКУН заявил, что представление о привлечении народного депутата Ю.ТИМОШЕНКО к уголовной ответственности готово, и генпрокурору "уже есть с чем идти в парламент". Он отметил, что "сейчас появился новый эпизод: Россия ставит вопрос о возбуждении против Ю.ТИМОШЕНКО уголовного дела в связи с печально известным делом генерала Г.ОЛЕЙНИКА. Факт разворовывания 450 миллионов долларов доказан, и в приговоре по этому делу фамилия ТИМОШЕНКО упоминается неоднократно. Г.ОЛЕЙНИК был осужден на три года еще в апреле 2002 года, но приговор в законную силу вступил только сейчас, поскольку проходил стадию апелляции и, кстати, был оставлен без изменений". В связи с этими вновь открывшимися обстоятельствами Генпрокуратуре "необходимо кое-что проверить, кое-что доработать, чтобы дополнить наше представление еще и этим эпизодом. Думаю, это займет месяц-полтора", - сказал С.ПИСКУН.