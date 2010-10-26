Депутат польского Сейма извинился за то, что едва стоял на ногах в 11 утра

Депутат Сейма Анджей ПАЛИС попросил прощения у поляков за то, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения вблизи главного законодательного органа Польши в пятницу, 22 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление депутат, который сначала отрицал, что находился под воздействием алкоголя, распространил во вторник.

„Хотел бы попросить прощения у всех граждан Польши. Прошу прощения также у моей семьи, друзей и всех представителей Польской селянской партии (PSL). Не буду отрицать фактов. Мне очень жаль, что вы были вынуждены наблюдать за мной в таком состоянии”, - говорится в заявлении. Депутат, которого сняла камера телеканала TVN, когда он еле держался на ногах, заявил, что с покорностью принимает лишение его ряда должностей в PSL и временное прекращение прав члена партии.

„Я осознаю, что должен отбыть наказание”, - отметил он.

53-летний А.ПАЛИС, который является членом партии, входящей в правительственную коалицию с „Гражданской платформой”, заявил, что своими дальнейшими действиями планирует восстановить выраженное ему избирателями доверие.

Справка УНИАН. Телеканал TVN в прошлую пятницу показал видео, на котором А.ПАЛИС около 11 часов дня еле стоял на ногах и не мог даже нормально говорить.

После того, как журналист обратился к нему за комментарием, он отошел в сторону и сел в автомобиль, который ему не принадлежит. Владелец авто добивался от депутата, чтобы тот покинул его машину. По данным польских медиа, владельцу автомобиля удалось выпроводить депутата из машины только после вмешательства охраны Сейма.