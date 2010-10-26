Совет ЕС сохранил "черный список" чиновников Лукашенко

Европейский союз продлил мораторий на визовые санкции в отношении высших белорусских чиновников до конца октября 2011 г., но не отменил их окончательно из-за проблем с демократией и правами человека в Беларуси, передает Reuters.

Главы МИД 27 государств Евросоюза заявили, что настаивают на улучшении избирательного законодательства, расширении свободы СМИ и предупредили официальный Минск о необходимости соблюдения международных стандартов при проведении запланированных на 19 декабря президентских выборов. "Евросоюз будет внимательно наблюдать за развитием ситуации и оценит ее после выборов", - говорится в заявлении ЕС.

Евросоюз также потребовал от белорусских властей введения моратория на применение смертной казни.

Реакцию официального Минска на решение ЕС озвучил пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Савиных: "Вызывает сожаление, что ЕС не смог в полной мере преодолеть инерционную логику санкционного мышления. Тем не менее, мы приветствуем изложенное в заявлении намерение продолжить развитие взаимодействия с Беларусью, включая контакты на высшем политическом уровне", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Он добавил, что Беларусь также стремится к расширению равноправного диалога с ЕС.