Евросоюз изучит заявку Сербии

Европейский Союз изучит заявку Сербии на членство в ЕС, поданную Президентом страны Борисом ТАДИЧЕМ 22 декабря 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в выводах, принятых сегодня на заседании Совета министров по общим вопросам ЕС в Люксембурге.

«Совет решил применить процедуру, изложенную в статье 49 Соглашения Европейского Союза. В соответствии с этим Комиссии предложено представить свое мнение», - написано в выводах.

Совет министров также еще раз подтвердил, что будущее стран Западных Балкан – в Европейском Союзе, добавив, что прогресс каждой из стран будет зависеть от их индивидуальных усилий по достижению соответствия Копенгагенским критериям.

Министры также призвали к прогрессу в диалоге между Белградом и Приштиной, а также к полному сотрудничеству с международным трибуналом для бывшей Югославии.