Коломойский возглавил Европейский еврейский совет

Европейский еврейский совет возглавил известный украинский бизнесмен Игорь КОЛОМОЙСКИЙ.

Как сообщает MIGnews.com , 25 октября евреи Европы собрались в немецкой столице на крупнейший за последние 10 лет съезд. Одним из множества важных вопросов стало избрание делегатами нового состава Европейского совета еврейских общин.

В съезде еврейских руководителей принимают участие представители 25 европейских стран, послы Израиля в Европе, министры израильского правительства, а также руководство Американского еврейского совета.

Решением съезда руководителем Европейского еврейского совета на ближайшие 5 лет избран представитель украинского еврейства, известный украинский бизнесмен И.КОЛОМОЙСКИЙ.

Вице-президентом избран Джонатан ДЖОЗЕФ (Великобритания). Томи ОРНИ (Италия) и Вадим РАБИНОВИЧ (Украина) сохранили за собой посты вице-президентов.