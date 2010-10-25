Создан Союз информагентств Латинской Америки

Участники Всемирного конгресса информагентств, который проходил в аргентинском городе Сан-Карлос-де-Барилоче и завершился в пятницу, подписали соглашения о создании Союза информационных агентств Латинской Америки, передает корреспондент РИА Новости.

В Союз информагентств Латинской Америки вошли национальные информагентства из Аргентины, Бразилии, Боливии, Венесуэлы, Гватемалы, Кубы, Мексики, Парагвая и Эквадора. Ожидается, что в ближайшие три месяца будут подготовлены учредительные документы, и уже в марте будущего года в Парагвае состоится первое заседание совета новой журналистской организации.

В работе конгресса, третьего по счету, принимали участие 166 руководителей и представителей 76 мировых информагентств, в том числе из России, Украины, Азербайджана. Участники форума обсудили проблемы защиты авторских прав и борьбу с пиратством, а также пути дальнейшего развития с учетом новых потребностей клиентов и активного использования мультимедийных средств.