В Китае прошла антияпонская демонстрация

На северо-западе Китая в столице провинции Ганьсу городе Ланьчжоу (Lanzhou) 24 октября состоялась антияпонская демонстрация, вызванная обострением двусторонних отношения из-за спора о территориальной принадлежности островов Сэнкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, сообщает Agence France-Presse.

В демонстрации, которая прошла под усиленной охраной полиции, приняли участие более 200 человек. Они скандировали антияпонские лозунги и пели патриотические китайские песни. При этом плакаты, размещенные организаторами акции протеста в интернете, были удалены китайской цензурой.

Отношения между Японией и Китаем ухудшились после того, как японская береговая охрана 7 сентября задержала у островов Сэнкаку, которые в Китае называют островами Дяоюйдао, капитана китайского траулера. Позднее он был отпущен на свободу. Тем не менее, инцидент привел к всплеску антияпонских настроений в КНР.

Япония и Китай считают эти острова своими. Открытые китайцами в XIV веке, в конце XIX века они отошли к Японии. После Второй мировой войны Сенкаку (Дяоюйдао) остались под юрисдикцией США, которые в 1970-х годах вернули их Японии. Китай не согласился с этим решением и в 1992 году объявил острова "исконно китайской территорией".

Инцидент с траулером привел к тому, что в конце сентября Япония и Китай фактически отказались от контактов на высоком уровне. По Китаю прокатилась волна антияпонских выступлений.

Позднее Китай и Япония предприняли ряд шагов с целью смягчить конфликт, напоминает Лента.ру.

Тем не менее, 22 октября стало известно, что Токио намерен увеличить свой парк субмарин на шесть единиц - до 22 подлодок. При этом в министерстве обороны Японии отметили, что новые подлодки необходимы стране для патрулирования Восточно-Китайского моря, чтобы иметь постоянную возможность быстрого реагирования на случай обострения территориальных споров с Китаем.

24 октября японский премьер Наото Кан (Naoto Kan) на смотре японских войск в Токио заявил, что Япония столкнулась с новыми вызовами в обеспечении своей безопасности. "Ситуация с безопасностью вокруг Японии ухудшилась в связи с развитием ядерной и ракетной программ в Северной Корее и активизацией и модернизацией китайских ВМС", - отметил Кан, подчеркнув в этой связи важность дальнейшего развития стратегического партнерства с США.