ФРГ профинансирует исламские учебные центры в университетах

В университетах Тюбингена (Tübingen), Мюнстера (Münster) и Оснабрюка (Osnabrück) с нового года откроются факультеты по подготовке имамов, сообщает агентство DAPD со ссылкой на заявление министра по делам науки и образования ФРГ Аннеты Шаван (Annette Schavan). Занятия начнутся с зимнего семестра 2011 года.

Финансирование исламских учебных центров при университетах будет осуществляться федеральными властями. Каждый университет получит по 4 миллиона евро в течение пяти лет. Затем, в зависимости от результатов, схема финансирования может быть изменена: одну треть требуемых средств будут предоставлять земли, на территории которых расположены университеты.

Подготовка собственных имамов, хорошо владеющих немецким языком и знающих повседневную жизнь в Германии, является одним из главных принципов проводимой правительством ФРГ политики по интеграции выходцев из мусульманских стран в немецкое общество.

В настоящее время большинство имамов приезжают в Германию из-за рубежа. При этом основная их часть не говорит по-немецки и совершенно не представляет себе германских реалий и быта мусульманских общин в ФРГ. Активным сторонником идеи подготовки собственных имамов выступает канцлер Германии Ангела Меркель.

Со своей стороны Аннета Шаван озвучила намерения властей расширить преподавание основ исламской религии в школах, что, по ее словам, также должно способствовать улучшению процесса интеграции мусульманских мигрантов и членов их семей. "Мы хотели бы ввести урок ислама в как можно большем количестве немецких школ", - отметила министр.