На Гаити вспыхнула эпидемия холеры - 135 человек умерли
08:59, 22 октября 2010Мир
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Еще полторы тысячи инфицированы
На севере Гаити в результате вспыхнувшей в последние дни эпидемии холеры погибли 135 человек, еще полторы тысячи инфицированы вирусом.
Как сообщает радио «Свобода», по данным агентства France Presse, больницы в районах, которые затронула эпидемия, переполнены.
В столице Гаити Порт-о-Пренсе пока нет зарегистрированных случаев заболевания, однако власти опасаются, что инфекция распространится на палаточные лагеря в городе. Многие гаитяне вынуждены проживать в них в тяжелых условиях после сильного землетрясения в январе этого года. Тогда погибли около 230 тысяч человек, еще почти полтора миллиона остались без крова.
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