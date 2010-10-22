На Гаити вспыхнула эпидемия холеры - 135 человек умерли

На севере Гаити в результате вспыхнувшей в последние дни эпидемии холеры погибли 135 человек, еще полторы тысячи инфицированы вирусом.

Как сообщает радио «Свобода», по данным агентства France Presse, больницы в районах, которые затронула эпидемия, переполнены.

В столице Гаити Порт-о-Пренсе пока нет зарегистрированных случаев заболевания, однако власти опасаются, что инфекция распространится на палаточные лагеря в городе. Многие гаитяне вынуждены проживать в них в тяжелых условиях после сильного землетрясения в январе этого года. Тогда погибли около 230 тысяч человек, еще почти полтора миллиона остались без крова.