Европарламент отметил прогресс Молдовы в движении к ЕС

Европейский парламент на своем сегодняшнем заседании в Страсбурге одобрил резолюцию, в которой отметил прогресс Молдовы.

Как передает корреспондент УНИАН, в документе депутаты, в частности, отметили значительный прогресс в отношениях между Молдовой и ЕС за последний год и призвали Еврокомиссию принять план по либерализации визового режима для граждан этой страны.

Депутаты также поддержали желание правительства Молдовы найти решение Приднестровского конфликта, территориальную целостность страны, а также призвали все стороны к возобновлению переговоров в формате «5+2» между Молдовой, Украиной, Россией, Приднестровьем, ОБСЕ, а также США и Евросоюзом в качестве наблюдателей.

При этом Европарламент высказался за усиление роли ЕС в переговорном процессе.

Депутаты также отметили «очень хорошее начало переговоров» про соглашение об ассоциации между ЕС и Молдовой в январе этого года.

Кроме того, в резолюции содержится призыв к властям страны обеспечить честную предвыборную кампанию накануне парламентских выборов, запланированных на 28 ноября.