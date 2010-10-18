В Белоруссии напали на здание КГБ

Здание отдела Комитета госбезопасности в белорусском городе Бобруйске подверглось нападению. Неизвестные бросили в него две бутылки с зажигательной смесью.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на местные правоохранительные органы, в результате никто не пострадал. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье хулиганство.

В УВД Бобруйска не исключают, что к нападению могут быть причастны те же люди, которые в ночь на 31 августа бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию российского посольства в Минске.