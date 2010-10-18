Сын польского политика изрубил тело отца на куски

Польские правоохранители задержали сына бывшего главы Катовицкого воеводства, экс-заместителя министра транспорта Польши Евгениуша Врубеля за убийство отца.

По данным польских СМИ, 30-летний сын Гжегож, которого полиция задержала в аэропорту, откуда он нам пытался вылететь в США, признался в совершении убийства.

Причиной убийства стал отказ отца одолжить ему деньги на выезд в Америку.

Представителям правоохранительных органов об исчезновении экс-заместителя министра сообщили жена с дочерью, которые не застали его дома в городе Рыбник еще в пятницу, 15 октября.

Родственники сначала подозревали похищение, но криминалисты обнаружили кровь в доме погибшего, и сын под давлением правоохранителей вчера сознался в совершении убийства.

Вчера полиции не удалось найти тело погибшего политика, которое сын сбросил в Рыбницкий залив.

Gazeta Wyborcza написала, что сын экс-заместителя министра, который разрубил тело отца на куски, имел проблемы с психическим здоровьем.

Справка УНИАН. 59-летний Е.Врубель возглавлял Катовицкое воеводство на юге Польши с 1990 по 1994 год, а заместителем министра транспорта работал с 2005 по 2007 год. Последние годы он преподавал в Слёнском политехническом институте в Гливице.