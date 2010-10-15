НАТО не видит угрозы в России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня член Группы экспертов по созданию новой стратегической концепции НАТО Ханс-Фридрих фон ПЛОТЦ.

«Мы не видим Россию, как угрозу, но как стабильного партнера в более глобальной европейской системе безопасности и как потенциального союзника», - сказал он.

«Нам нужно евроатлантическое сотрудничество в области безопасности и сотрудничество с Россией. Это приглашение, и я думаю, что к нему нужно отнестись серьезно», - добавил эксперт.

Он также отметил необходимость создания доверия между Россией и НАТО, в том числе путем совместного участия в создании системы противоракетной обороны.

Х.-Ф. фон ПЛОТЦ также отметил, что НАТО и Россия могли бы сотрудничать в вопросах борьбы с терроризмом, пиратством, проводить совместные антитеррористические учения, а также сотрудничать в других темах.

Как сообщал УНИАН, планируется, что новая стратегическая концепция НАТО будет утверждена 19-20 ноября на саммите НАТО в Лиссабоне.