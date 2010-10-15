Россия не очень понимает, куда ее вовлекает НАТО

Россия не очень понимает, куда ее приглашает НАТО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня посол России при НАТО Дмитрий РОГОЗИН во время видеомоста Брюссель-Москва.

«Происходит изменение отношения НАТО к России, но насколько это будет полезным в будущем, я еще не определился, и думаю, многие мои коллеги в Москве не определились», - сказал он.

«Если раньше была концепция сдерживания (относительно России – УНИАН), то теперь – концепция вовлечения. Но в чем конкретно состоит это вовлечение – непонятно. Мы, как ежики в тумане», - добавил посол РФ при НАТО.

При этом Д.РОГОЗИН сказал, что может случиться так, что когда Россия откажется, то ее западные партнеры воспользуются этим, чтобы заявить, что они приглашали Россию, однако та просто ничего не хочет.

Говоря о предлагаемом странами-членами Альянса проведении саммита НАТО-Россия в рамках Лиссабонского саммита НАТО в ноябре этого года, Д.РОГОЗИН отметил, что саммит – это «совместное изобретение», и документы к саммиту должны готовиться всеми его участниками.

«Президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ – не статист, и никогда им не будет», - подчеркнул Д.РОГОЗИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 октября, во время видеомоста Брюссель-Москва, организованного РИА «Новости», член группы экспертов по подготовке стратегической концепции НАТО Ханс-Фридрих Фон ПЛОТЦ заявил, что НАТО не видит в России угрозы, а видит Россию стабильным партнером в системе европейской безопасности.