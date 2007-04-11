Бессрочный митинг оппозиции начался в Бишкеке

На центральной площади столицы Киргизии стартовал массовый и бессрочный митинг сторонников киргизской оппозиции. Его организаторы - Объединенный фронт "За достойное будущее Кыргызстана" во главе с бывшим премьером Феликсом КУЛОВЫМ и движение "За реформы" - требуют отставки президента Курманбека БАКИЕВА и проведения досрочных выборов главы государства.

Как передает ИТАР-ТАСС, ранее Ф.КУЛОВ заявлял, что 11 апреля в стране произойдет "мирная смена власти в рамках конституции".

Представители Объединенного фронта пообещали, что в бессрочном митинге примут участие до 50 тысяч человек, в том числе и участники массовой политической голодовки, которая почти неделю продолжалась в поддержку оппозиции в юрточном городке на площади у здания парламента. Митингу предшествовала информационная война сторон.

Накануне К.БАКИЕВ обвинил оппозицию в желании захватить власть любым способом и в нежелании идти на переговоры. По словам президента, он выполнил все ранее выдвигавшиеся оппонентами требования, однако оппозиция от планов проведения митинга не отказалась. По мнению главы государства, это свидетельствует об истинных намерениях Объединенного фронта и движения "За реформы". В свою очередь, оппозиционеры упрекнули Бакиева в сознательном разжигании противостояния в стране по региональному признаку.

Опасность раскола страны подтвердил и премьер-министр Алмазбек АТАМБАЕВ. По его мнению, предстоящие митинги, а тем более проведение досрочных выборов, могут поделить государство на два непримиримых лагеря. Атамбаев также исключил возможность применения милицией огнестрельного оружия против демонстрантов, но предупредил, что любые попытки силового захвата Дома правительства будут пресекаться с помощью "спецсредств", которые "действуют эффективно, но особого вреда здоровью не причиняют". Премьер также особо подчеркнул, что К.БАКИЕВ уже направил в парламент проект новой Конституции, которая позволяет "всем желающим войти в состав правительства через депутатские фракции". Реформирование Основного Закона еще недавно являлось одним из главных требований оппозиции.