В США пострадавших от аварии на ЧАЄС считают симулянтами

Совет Исследований Окружающей Среды (Natural Environment Research Council) опубликовал результаты своего исследования, согласно которым риск от воздействия радиации на людей, ставших жертвами аварии на Чернобыльской АЭС, намного менее серьезен, чем принято считать.

Как сообщает «Washington ProFile», Чернобыльская катастрофа оказалась столь же опасной для здоровья, как постоянное переедание.

Авторы сопоставили разрушительный эффект чернобыльской радиации и воздействие на организм человека таких факторов, как загрязнение воздуха, курение и ожирение. Во всех этих случаях (в том числе, и Чернобыля) риск смерти человека увеличивается незначительно - примерно, на 1%.

Отмечается, что результаты Чернобыльской катастрофы, произошедшей в 1986 году, периодически вызывают споры. В 2006 году исследователи из Колумбийского университета пришли к выводу, что Чернобыль резко повысил число случаев заболеваний раком щитовидной железы. Причиной, по мнению ученых, является попадание в пищу радиоактивных частиц йода. Как оказалось, среди людей, выросших в районах, на которые не воздействовала радиация, было отмечено почти в пять раз меньше случаев рака щитовидной железы, чем среди тех, кто пострадал от радиоактивных осадков. По мнению авторов исследования, в 75% случаев заболевания раком щитовидной железы можно было бы избежать, не будь аварии.

В 2000 году Всемирная Организация Здравоохранения сообщила, что Чернобыль мог стать причиной гибели 50 тыс. человек. Пять лет спустя подразделение ООН "Чернобыльский Форум" опубликовало доклад, в котором утверждалось, что серьезность последствий Чернобыльской катастрофы преувеличена, а проблемы со здоровьем возникают у людей не в результате воздействия радиации, а из-за отсутствия объективной информации, необоснованных страхов и пр. В докладе утверждалось, что в результате катастрофы погибло не более 56 человек, а раком щитовидной железы заболели около 4 тыс., причем у 99% из них рак легко поддается лечению.

Впоследствии экологическая организация Greenpeace опровергла эти выводы, доказывая, что только в Беларуси зарегистрировано 273 тыс. случаев рака, вызванного последствиями Чернобыля, причем более 90 тыс. из них могут быть с фатальным исходом. Организация Врачи мира за предотвращение ядерной войны считает, что число смертельных случаев может достигать 50-100 тыс.