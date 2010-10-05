Украинский офицер награжден медалью НАТО за службу в Ираке

Украинский офицер Сергей ГРАБСКИЙ награжден медалью НАТО за личные заслуги и профессионализм, проявленные при выполнении задач в Республике Ирак.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, в частности, согласно решению Генерального секретаря НАТО Андерса Фог РАСМУССЕНА, офицер Вооруженных Сил Украины награжден медалью Организации Североатлантического договора “За особые заслуги”.

С.ГРАБСКИЙ в период с февраля 2009 года по март 2010 года проходил военную службу в должности главного советника-инструктора Национального оперативного центра премьер-министра Республики Ирак в составе Тренировочной миссии.

Торжественная церемония вручения награды состоялась на днях в Киеве. Ее вручил офицеру заместитель начальника Генерального штаба ВСУ вице-адмирал Игорь КАБАНЕНКО.

На церемонии вручения также присутствовали представители Объединенного оперативного командования Вооруженных сил Украины, Управления евроатлантической интеграции Генерального штаба ВС Украины, а также глава Офиса связи НАТО в Украине Марчин КОЖИЭЛ и офицер Офиса полковник Дариус АДОМАЙТИС.