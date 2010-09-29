США и Китай возобновляют военное сотрудничество
21:07, 29 сентября 2010Мир
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После восьмимесячного перерыва
Соединенные Штаты и КНР возобновляют контакты в сфере военного сотрудничества после восьмимесячного перерыва, сообщает Би-би-си.
Как сообщает американская сторона, представители военных ведомств двух стран проведут переговоры на Гаваях в следующем месяце.
Пекин разорвал военное сотрудничество с Вашингтоном в январе этого года после того, как стало известно о поставках США Тайваню вооружений на шесть млрд долларов.
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