США и Китай возобновляют военное сотрудничество

Соединенные Штаты и КНР возобновляют контакты в сфере военного сотрудничества после восьмимесячного перерыва, сообщает Би-би-си.

Как сообщает американская сторона, представители военных ведомств двух стран проведут переговоры на Гаваях в следующем месяце.

Пекин разорвал военное сотрудничество с Вашингтоном в январе этого года после того, как стало известно о поставках США Тайваню вооружений на шесть млрд долларов.