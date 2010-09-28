Новый мэр Москвы может быть назначен в течение месяца

Имя нового мэры Москвы может стать известным в течение месяца, заявил исполняющий обязанности градоначальника Владимир Ресин в интервью "Комсомольской правде".

На вопрос, как долго он, первый зам мэра, будет и.о., Ресин ответил: "...думаю, что недолго. До того времени, как президентом будет предложена кандидатура нового мэра и ее одобрит городская Дума", а именно "...не несколько дней и не несколько недель, но, мне кажется, эта вся процедура будет проведена где-то в пределах месяца".

От предложения оценить вероятных кандидатов, имя которых называют пресса и эксперты, и.о.мэра твердо уклонился: "Я свое место знаю. И не лезу в те вопросы, которые к моей компетенции не относятся".