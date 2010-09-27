Бюджетники в Словении вышли на бессрочную забастовку

Государственные служащие в Словении вышли на бессрочную забастовку в связи с планами правительства заморозить заработную плату, сообщает Би-Би-Си.

Как сообщили профсоюзы, представляющие работников больниц, таможни, пожарных и полицейских, около 80 тысяч человек, составляющих почти половину всех работающих в госсекторе, вышли на забастовку.

Многие работники вышли на работу, но работают с неполной нагрузкой. Правительство заявило, что меры по замораживанию окладов, которые приняты в рамках плана сокращения дефицита бюджета, останутся в силе до 2012 года.