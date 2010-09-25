Смертник подорвал милиционеров, стоявших в оцеплении

В больницы Махачкалы после теракта, произошедшего поздно вечером 24 сентября, доставлены 30 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей МВД Дагестана. В числе пострадавших, по словам собеседников агентства, как минимум 20 сотрудников правоохранительных органов, четверо гражданских, личности шести устанавливаются. Представители МВД республики также сообщили, что состояние троих раненых врачи оценивают как тяжелое.

По предварительной версии, террорист-смертник попытался у дома, где была заблокирована группа боевиков, пройти сквозь кольцо оцепления, однако был остановлен милиционером после чего направился к группе сменившихся с дежурства и привел в действие взрывное устройство.

Представители МВД Дагестана подчеркнули, что благодаря действиями милиционеров удалось избежать большего числа жертв - террорист не смог пройти к основной группе сотрудников правоохранительных органов, находившейся на месте проведения операции. Личность смертника устанавливается.