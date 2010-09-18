Закаев: Польша стала для Чечни братским государством

Лидер чеченского правительства в изгнании Ахмед ЗАКАЕВ заявил, что Польша стала для Чечни братским государством.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом А.ЗАКАЕВ сказал, комментируя решение суда о его освобождении из-под стражи. А.ЗАКАЕВ был задержан 17 сентября на основании ордера, переданного Россией в Интерпол.

А.ЗАКАЕВ, который около 23.00 все же попал на Третий Всемирный чеченский конгресс, одним из соорганизаторов которого он является, а также поблагодарил польскую власть за освобождение.

„Это победа свободного мира над сфабрикованными материалами России”, - сказал он.

По словам А.ЗАКАЕВА, как только он узнал о якобы проблемах с его статусом на время пребывания в Польше, сразу решил сам прийти в прокуратуру.

А.ЗАКАЕВ отметил благосклонное отношение к нему польских полицейских и прокуроров, которые задержали его вчера утром.

По его словам, россияне направили польским правоохранителям практически аналогичные материалы, которые ранее рассматривали прокуратура и суд в Дании и Великобритании.

А.ЗАКАЕВ отметил, что российские правоохранители преследуют его по политическим мотивам.

„Задержали из-за того, что мы говорим о преступлениях, которые совершила Россия за последние 20 лет, будем говорить об этом, пока живем”, - сказал лидер чеченского правительства в изгнании.

Он также заявил, что не хочет вести антироссийскую кампанию, и выразил надежду, что российская власть построит правовое государство.

„Польша - это моя любимая страна и еще одна, в которую смогу свободно приезжать”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, польская полиция утром 17 сентября в Варшаве задержала А.ЗАКАЕВА, объявленного в международный розыск Россией.

А.ЗАКАЕВ прибыл в Польшу для участия в Третьем Всемирном чеченском конгрессе, который начался 16 сентября в польском Пултуске под Варшавой.

Вечером 17 сентября польский суд принял решение освободить А.ЗАКАЕВА из-под стражи.

Основанием для освобождения политика суд назвал статус беженца, который А.ЗАКАЕВ получил в Великобритании, что позволяет ему ожидать рассмотрение дела об экстрадиции на свободе.

По неподтвержденной информации, польская прокуратура требовала для А.ЗАКАЕВА максимального срока ареста - 40 суток.

А.ЗАКАЕВ - бывший полевой командир, бывший министр культуры и вице-премьер непризнанной Ичкерии. С 2000 года он живет в Лондоне; его имя значится в числе организаторов Всемирного чеченского конгресса.

В 2002 году российская Генпрокуратура заочно выдвинула А.ЗАКАЕВУ обвинение по 13 пунктам, включая убийство, терроризм и захват заложников, и требовала от Великобритании его выдачи.

На сайте Интерпола значится, что А.ЗАКАЕВ разыскивается “за преступления против жизни и здоровья", за похищение людей, участие в организованной преступной группе и терроризм.

В 2003 году Лондонский магистратский суд отказал в экстрадиции А.ЗАКАЕВА, который получил в Британии политическое убежище.