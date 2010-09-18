Россия вышла на первое место в мире по экспорту танков

Россия вышла на первое место в мире по экспорту основных боевых танков. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. В 2006-2009 годах объем экспорта российских танков составил 482 единицы на общую сумму в 1,57 миллиарда долларов. По этому показателю Россия обошла Германию (292 танка на 3,03 миллиарда долларов) и США (209 танков на 1,5 миллиарда долларов).

В 2010-2013 годах объем поставки российских танков на мировой рынок увеличится и, по оценке ЦАМТО, составит 859 единиц на общую сумму в 2,75 миллиарда долларов. Эта оценка включает в себя будущие поставки по уже заключенным военным контрактам, а также заявленные намерения некоторых государств на покупку и лицензионное производство российских танков. "В настоящее время крупнейшим покупателем российской бронетехники является Индия", - отметил Коротченко.