Железнодорожная катастрофа в Швеции: пострадали 18 человек

Шведский скоростной поезд Х-2000, следовавший из Стокгольма в Копенгаген, потерпел крушение на отрезке между городами Норрчепинг и Линчепинг на юге страны, передает Радио «Свобода».

«Железнодорожный экспресс столкнулся с карьерным погрузчиком на станции Кимстад, где в это время проводились путевые работы. В результате аварии 18 человек получили ранения, трое из них - водитель погрузчика и два пассажира - находятся в тяжелом состоянии", – сообщил представитель полиции региона Эстергетланд.

В момент столкновения в экспрессе находились 244 пассажира, в том числе 13 детей из Дании, возвращавшихся с соревнований по баскетболу.

О причинах, по которым ремонтная техника оказалась на железнодорожных путях во время движения поезда, пока не сообщается.