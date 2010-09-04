В Париже прошла демонстрация протеста против депортации цыган

В Париже сегодня прошла демонстрация протеста против депортации цыган и новых мер, предпринимаемых президентом Николя САРКОЗИ для борьбы с преступностью.

Как передает Франс Пресс, демонстрация была организована правозащитниками, борцами с расизмом, профсоюзами и политическими объединениями левого толка.

Президент страны в конце июля практически объявил войну цыганам-нелегалам из Болгарии и Румынии. За месяц полицейские снесли около сотни незаконных палаточных лагерей и выслали из страны тысячу нелегалов.

Власти намерены ужесточить миграционный режим, высылая из страны нелегалов за воровство и "агрессивное попрошайничество", а также лишая французского гражданства иммигрантов не только за убийство представителей властей, но и за многоженство. Н.САРКОЗИ также назвал цыганские таборы рассадниками преступности, в которых процветает проституция и эксплуатация детского труда.

По данным BBC News, свое несогласие с политикой президента выразили десятки тысяч французов. В Париже полиция оценила число протестующих в 12 тысяч человек, тогда как организаторы настаивают, что мероприятие собрало около 50 тысяч участников.

По словам организаторов, аналогичные акции протеста прошли в 135 населенных пунктах Франции, а также у французских посольств в Лондоне, Брюсселе и Бухаресте.

С начала 2010 года французы выслали в Румынию и Болгарию около восьми тысяч цыган, причем только за август число депортированных составило тысячу человек. За 2009 год аналогичные меры были приняты к 11 тысячам цыган. Всем согласившимся уехать добровольно положена компенсация в размере 300 евро на взрослого и 100 евро на ребенка.

По данным опросов общественного мнения, 65 процентов французов поддерживают политику правительства в отношении цыган. С учетом критики жестких мер в отношении представителей этой национальности Европарламент собирается на следующей неделе обсудить ситуацию с цыганами в Европе.