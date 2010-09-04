В Греции совершил аварийную посадку авиалайнер с горящим двигателем

На греческом острове Кос в Эгейском море совершил аварийную посадку пассажирский самолет Boeing 737-400 словацкой авиакомпании AirExplore, у которого во время полета загорелся один из двух двигателей.

Как сообщает AFP, на борту лайнера, следовавшего на Кос из Вероны, находились 169 пассажиров и семь членов экипажа. Никто из них не пострадал. После посадки людей эвакуировали из самолета по спасательным трапам.

Загоревшийся самолет является единственным воздушным судном в парке AirExplore. Авиакомпания, как сообщается на ее официальном сайте, занимается чартерными перевозками и предоставляет самолет с экипажем в аренду.