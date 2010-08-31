Ватикан подготовил обращение к мусульманам

Папский совет по межрелигиозному диалогу к окончанию священного месяца Рамадан (9 сентября) разошлет последователям ислама во всем мире специальное обращение, цитаты из которого во вторник передало радио Ватикана и приводит РИА "Новости".

Обращая внимания на акты насилия, которые совершаются в мире на почве религиозной нетерпимости, Папский совет призвал мусульман "открыть сердца взаимному прощению и примирению ради мирного и плодотворного сосуществования".

В документе подчеркивается, что для устранения насилия между последователями различных религий необходимо "уважать достоинство и права каждого человека, не допускать дискриминации по этническому или религиозному признакам".

Братские взаимоотношения христиан и мусульман, отмечает Папский совет, следует прививать в семье, школе, храме и мечети, причем поучения религиозных лидеров и школьные учебники должны "давать объективную оценку религиозных и человеческих различий".

Отметив реальную угрозу манипуляций сознанием верующих людей "в политических или каких-либо иных целях", Папский совет выразил надежду, что государственные и религиозные власти смогут внести свой вклад в решение возникающих проблем для общего блага, мира и гармонии среди разных религий.

По случаю окончания Рамадана Папский совет поздравил мусульман и пожелал им мира и радости.

Документ подписан президентом совета кардиналом Жаном-Луи Тораном и секретарем архиепископом Пьерлуиджи Челатой.

Священный месяц Рамадан у мусульман в 2010 году начался 11 августа и завершится 9 сентября.