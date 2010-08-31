Как определить страну, причастную к отмыванию доходов

Кабинет министров Украины утвердил порядок определения стран (территорий), которые не выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма.

Это предусмотрено правительственным постановлением №765 от 25 августа 2010 года, текст которого размещен на сайте Кабмина.

Согласно постановлению, сформированный список таких стран утверждается Государственным комитетом финансового мониторинга. В него включаются страны (территории) на основании выводов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием средств (FATF), международных, межправительственных организаций, деятельность которых направлена на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма.

Кроме того, отменяется правительственное постановление №645 от 26 апреля 2003 года «О порядке определения стран (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».