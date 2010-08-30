В Эквадоре упал в пропасть автобус: 36 человек погибли

В Эквадоре упал в пропасть пассажирский автобус. Погибли 36 человек, еще 12 получили тяжелые травмы.

Как сообщает NEWSru, Авария произошла в воскресенье в 100 км от столицы страны Кито. Автобус следовал из города Куэнка в Кито.

Как отметили в полиции, по всей видимости, водитель автобуса заснул за рулем, передает ИТАР-ТАСС. Обстоятельства трагедии выясняются.