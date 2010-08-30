В Эквадоре упал в пропасть автобус: 36 человек погибли
08:19, 30 августа 2010Мир
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12 получили тяжелые травмы
В Эквадоре упал в пропасть пассажирский автобус. Погибли 36 человек, еще 12 получили тяжелые травмы.
Как сообщает NEWSru, Авария произошла в воскресенье в 100 км от столицы страны Кито. Автобус следовал из города Куэнка в Кито.
Как отметили в полиции, по всей видимости, водитель автобуса заснул за рулем, передает ИТАР-ТАСС. Обстоятельства трагедии выясняются.
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