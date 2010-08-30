В Эквадоре упал в пропасть автобус: 36 человек погибли

08:19, 30 августа 2010
Мир
672 0

12 получили тяжелые травмы

В Эквадоре упал в пропасть пассажирский автобус. Погибли 36 человек, еще 12 получили тяжелые травмы.

Как сообщает NEWSru, Авария произошла в воскресенье в 100 км от столицы страны Кито. Автобус следовал из города Куэнка в Кито.

Как отметили в полиции, по всей видимости, водитель автобуса заснул за рулем, передает ИТАР-ТАСС. Обстоятельства трагедии выясняются.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter