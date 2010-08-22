Период политической неопределенности возник в Австралии

Лидер лейбористов, нынешний премьер-министр Австралии Джулия Гиллард заявила, что поддерживает постоянный контакт с независимыми депутатами парламента, сообщает Би-Би-Си. По ее словам, она хочет сформировать стабильное и эффективное правительство.

Лидер оппозиционной коалиции Либеральной и Национальной партий Тони Эбботт выразил аналогичное желание. Он также сказал, что будет вести переговоры с независимыми депутатами.

Оппозиционная коалиция, в состав которой входят Либеральная и Национальная партии, получили равное с правящей Лейбористской партией 71 место. Австралийский парламент состоит из 150 мест, поэтому для формирования правительства необходимо хотя бы 76 мандатов. Таким образом, "золотую акцию" получила небольшая группа независимых депутатов и один депутат от партии "Зеленых".

Нынешний премьер-министр заявила, что "продолжит руководить правительством до тех пор, пока не будет определен победитель, на что может потребоваться несколько недель".