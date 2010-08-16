В Китае 11 человек погибли при падении строительной люльки
09:24, 16 августа 2010Мир
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Все умерли в больнице
11 человек погибли при падении строительной люльки в городе Мэйхэкоу в китайской провинции Цзилинь, передает «Синьхуа».
Инцидент произошел рано утром в понедельник во время ремонта в здании местной больницы.
По прибытии на место врачей все пострадавшие были доставлены в больницу, где позже скончались, отмечает «Газета.ру».
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