В Китае 11 человек погибли при падении строительной люльки

11 человек погибли при падении строительной люльки в городе Мэйхэкоу в китайской провинции Цзилинь, передает «Синьхуа».

Инцидент произошел рано утром в понедельник во время ремонта в здании местной больницы.

По прибытии на место врачей все пострадавшие были доставлены в больницу, где позже скончались, отмечает «Газета.ру».