В Китае 11 человек погибли при падении строительной люльки

09:24, 16 августа 2010
Мир
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Все умерли в больнице

11 человек погибли при падении строительной люльки в городе Мэйхэкоу в китайской провинции Цзилинь, передает «Синьхуа».

Инцидент произошел рано утром в понедельник во время ремонта в здании местной больницы.

По прибытии на место врачей все пострадавшие были доставлены в больницу, где позже скончались, отмечает «Газета.ру».

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