Израиль начал демонтаж противоснапейрских барьеров

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) начала демонтировать стену, отделяющую еврейский квартал от арабского в Восточном Иерусалиме, пишет Лента.ру со ссылкой на Haaretz. Двухметровая бетонная стена была воздвигнута восемь лет назад для защиты жителей от обстрелов. Теперь власти решили, что население находится в безопасности.

В 2000-2002 году, в начале второй интифады, когда вооруженный конфликт между палестинцами и Израилем резко обострился, квартал Гило неоднократно становился мишенью для обстрелов из снайперских винтовок и пулеметов.

Как отмечает Haaretz, решение разрушить стену вызвало недовольство местных жителей, которые считают, что армия оставляет их без защиты. По словам обитателей квартала, стена вызывала у них чувство безопасности.

Представители армейского командования утверждают, что опасности новых обстрелов нет. При этом отмечается, что в случае необходимости стена может быть построена заново.