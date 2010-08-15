Президент Польши открыл памятную доску погибшим под Смоленском

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ сегодня после богослужения во славу Отечества в Варшавском военном соборе открыл памятную доску, посвященную трагически погибшим в авиакатастрофе под Смоленском.

Как передает РИА «Новости», мемориальную памятную доску разместили в Катынской часовне собора.

На церемонии в Варшавском военном соборе присутствовали родственники погибших в авиакатастрофе, в том числе вдова начальника генштаба Войска Польского Франтишека Гонгора и вдова начальника Варшавского гарнизона Казимежа Гилярского. На доске высечены имена, фамилии, даты рождения и должности всех 96 погибших граждан Польши. С левой стороны под стеклом вмурована урна, в которой находится земля с места авиакатастрофы.