Дым в Москву несут пожары из соседних областей

Задымление в Москве связано с природными пожарами во Владимирской и Рязанской областях, сообщили журналистам в Управлении информации МЧС России.

"При изменении ветра на юго-восточный дым от торфяных пожаров во Владимирской и Рязанской областях поступает в Москву", - приводит слова представителя министерства РИА "Новости".

"В Московской области за сутки площадь природных пожаров удалось сократить еще на 20 га, но сложная ситуация в Центральном федеральном округе складывается в Рязанской и Владимирской областях. В Рязанской области общая площадь действующих пожаров составляет 3,2 тысячи га, действует один торфяной пожар на площади 15 га в районе, граничащем с Московской областью", - отметили в МЧС.

Во Владимирской области зарегистрированы два торфяных пожара на общей площади 50 гектаров.

В Рязанской области тушением возгораний занимается большая группировка сил и средств, которая планирует стабилизировать ситуацию в течении недели, добавили в ведомстве.