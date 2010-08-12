Защитники креста в Варшаве возмущены появлением мемориальной доски

Сегодня в Варшаве на стене дворца Президента Польши открыта памятная доска жертвам Смоленской катастрофы.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, группа людей, которая дежурит круглосуточно возле креста, установленного в дни траура, чтобы не допустить его переноса в другое место до сооружения памятника жертвам Смоленской трагедии, были возмущены неожиданно скорой и неанонсированной акцией.

Глава канцелярии Президента Польши Яцек МИХАЛОВСКИЙ заявил журналистам, что канцелярия умышленно не анонсировала мероприятие, чтобы избежать конфликта между сторонниками и противниками переноса креста в другое место.

По данным польских медиа, канцелярия подала заявку на установление доски сегодня утром и сразу же после получения согласия провела мероприятие, в котором приняли участие глава канцелярии и вице-президент Варшавы.

Согласно сообщению президентской канцелярии, участники церемонии помолились за погибших, зажгли 96 свеч и возложили венок из красно-белых цветов возле памятной доски, которая также была освящена.

На серой доске с крестом и знаком польских пластунов размещена такая надпись: «В этом месте в дни национального траура после Смоленской катастрофы, в которой 10 апреля 2010 года погибло 96 человек – среди которых Президент Лех Качинский с супругой и экс-президент в изгнании Ришард Качоровский, возле креста, поставленного пластунами, собирались массово поляки, объединенные болью и беспокойством о судьбе государства».

Канцелярия отметила, что решение о размещении доски принял президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ, который также выразил надежду, что после этого станет возможным перенесение креста в церковь святой Анны в Варшаве.

Согласно сообщению, вторая мемориальная доска в честь погибших в катастрофе работников канцелярии Президента Леха Качинского будет открыта в ближайшее время в часовне канцелярии.

Справка УНИАН. Поляков, которые массово собирались возле канцелярии Президента Польши в первые дни Смоленской трагедии, чтобы зажечь в память о погибших свечу, разделил вопрос размещения при канцелярии пластунами креста.

Часть добивается установления вместо него специального памятника, в то время как другие считают необходимым как можно скорее перенести крест в костел, поскольку, по их мнению, ему не место возле президентской канцелярии.