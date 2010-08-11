Спецслужбы Киргизии арестовали экс-премьер-министра

Пограничная служба Киргизии задержала бывшего премьер-министра страны Игоря Чудинова. Об этом агентству "Кабар" сообщили в Государственной службе национальной безопасности.

По словам пресс-службы ГСНБ, уголовное дело в отношении И.Чудинова передано в Генеральную прокуратуру Киргизии. О других подробностях задержания бывшего премьера страны пока не сообщается.

Экс-премьер-министр Киргизии И.Чудинов находился в розыске. Его, а также других приближенных и родственников бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева новые власти обвиняют в гибели людей в ходе событий 7 апреля и намерены привлечь их к уголовной ответственности.

На сегодняшний день власти разыскивают троих братьев президента - Жаныбека, Ахматбека и Каныбека. Помимо родственников разыскиваются также бывшие чиновники и приближенные семьи Бакиевых, в частности Данияр Усенов (экс-премьер-министр), Сапарбек Балкибеков (бывший глава Министерства промышленности, энергетики и топливных ресурсов Киргизии), Курманбек Темирбаев (бывший руководитель управления делами президента), Акимжан Муйбиллаев (бывший председатель службы финансовой полиции), Алексей Елисеев (бывший глава Фонда развития КР), а также считающийся "серым кардиналом" Алексей Ширшов и высокопоставленный сотрудник МВД Нурлан Темирбаев.

7 апреля, напоминает РосБизнесКонсалтинг, в Киргизии сторонники оппозиции заняли Дом правительства Киргизии, власть перешла к временному правительству. Президент страны Курманбек Бакиев вскоре покинул страну и написал заявление о сложении полномочий. При штурме киргизского Белого дома погибли несколько десятков человек, около 1,5 тыс. получили ранения.