Япония подтвердила верность трем неядерным принципам

Премьер-министр Японии Наото КАН заявил сегодня, что Токио решительно отказывается от ядерного оружия и намерен активно участвовать в усилиях по разоружению. Он дал такое обязательство на церемонии в Нагасаки по случаю 65-й годовщины атомной бомбардировки этого города, передает ИТАР-ТАСС.

"Япония,- заявил премьер-министр,- несет моральную ответственность за то, чтобы быть во главе движения за построение безъядерного мира". Он пообещал, что правительство страны будет строго соблюдать мирные положения конституции и три неядерных принципа - не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие. Премьер также пообещал приложить усилия к тому, чтобы память о Хиросиме и Нагасаки не стиралась у международной общественности. С этой целью, по его словам, правительство Японии намерено финансировать переводы на иностранные языки воспоминаний жертв атомных бомбардировок.