Москвичи скупают любые турпутевки, чтобы уехать из задымленного города

Жители Москвы, измученные аномальной жарой и окутавшим город смогом, осаждают туристические агентства в надежде приобрести оставшиеся путевки и уехать из города.

Как рассказали РИА Новости работники туриндустрии, жители мегаполиса направились к ним, чтобы купить путевку "хоть куда-нибудь", в офисы продаж выстраиваются очереди из десятков людей, телефоны звонят непрерывно. Туристы выкупают все оставшиеся в продаже туры.

"За много лет я не помню такого спроса в августе, - заявила РИА Новости по телефону ведущий менеджер по продажам одного из офисов. - При этом цены в августе традиционно высокие, а усиление спроса привело к тому, что все "горящие туры" практически "сгорели" - люди покупают даже те отели, куда раньше ехали с большими сомнениями... Если говорить о странах - то такие направления, как Хорватия, Черногория и Болгария проданы до середины сентября. Турция значительно повысилась в цене."

Так же ситуацию описывает и коммерческий директор сети турагентств крупнейшего международного холдинга, объединяющего более 100 офисов в РФ: "Такого ажиотажа не было давно, менеджеры работают практически без выходных... Люди спрашивают Трускавец, чего не было уже очень давно. Или вообще "куда-нибудь", - сказала собеседница РИА "Новости".