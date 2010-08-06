Президент Польши сегодня примет присягу и получит два ордена

Избранный президент Польши Бронислав Коморовский в пятницу принесет присягу и официально вступит в должность главы государства. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе нижней палаты парламента, начало церемонии инаугурации Коморовского запланировано на 10.00 по среднеевропейскому времени.

Согласно конституции Польши, президент приносит присягу на совместном заседании обеих палат парламента - Сейма (нижняя палата) и Сената (верхняя палата).

Инаугурация пройдет в зале пленарных заседаний Сейма, где Бронислав Коморовский произнесет текст присяги и выступит с обращением к народу. В зале заседаний Сейма приготовлено 560 мест для депутатов и сенаторов, а также для ближайших соратников избранного президента.

Присутствовать на торжественной церемонии будут представители дипломатического корпуса, бывшие президенты страны, экс-премьеры, бывшие спикеры Сейма и Сената, представители духовенства и Вооруженных Сил, а также родственники президента и его друзья.

По информации местных СМИ, приглашение на инаугурацию получили экс-президенты Лех Валенса и Александр Квасьневский. Бывший президент Польши генерал Войцех Ярузельский не получил такого приглашения и не будет участвовать в церемонии. Место, предназначенное для погибшего 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском Леха Качиньского, останется пустым.

После завершения инаугурации в Сейме Польши состоится торжественная месса в соборе Святого Яна в Старом Городе. Затем в 14.00 в Королевском замке Брониславу Коморовскому будут вручены государственные награды - новый президент страны станет кавалером Ордена Возрождения Польши и Ордена Белого орла.