ООН исключила из черного списка 45 человек

Комитет Совета Безопасности ООН принял решение снять персональные санкции с 10 членов движения "Талибан" и 35 человек, связанных с Аль-Каидой, сообщает Би-Би-Си. Восемь человек, исключенных из списка, мертвы.

Теперь исключенные из списка смогут выезжать за границу. Кроме того, будут разморожены их активы.

По словам главы комитета Совета безопасности, отвечающего за санкции против боевиков, постпреда Австрии Томаса Майра Хартинга, из "черного списка" исключают тех, кто принял решение отказаться от насилия и разорвать связи с радикальными группировками.