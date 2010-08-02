В катастрофе Ан-24 выжил только экипаж

По уточненным данным МЧС, в результате крушения самолета Ан-24 в Игарке погибли все 11 пассажиров. Четверым членам экипажа удалось выжить. Они госпитализированы, один из них находится в реанимации, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на руководителя пресс-службы Сибирского регионального центра МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в авиакатастрофе в Красноярском крае погибли 15 человек. Потом - что выжили восемь, а семеро погибли.

По данным МЧС, разбившийся в Игарке Ан-24 принадлежал компании "КАТЭК-Авиа" и выполнял рейс из Красноярска.

Сообщение о падении самолета поступило в 21:34 мск. На борту самолета было 4 члена экипажа и 11 пассажиров, в т.ч. ребенок. Работают спасатели.

Самолет упал при заходе на посадку в 700 м от взлетно-посадочной полосы в районе аэропорта г.Игарка.